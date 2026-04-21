En el extremo norte del continente, un gigantesco depósito de minerales estratégicos volvió a poner en el centro del debate la independencia tecnológica europea, el futuro de la energía limpia y el rol de los recursos naturales en la geopolítica global. Se trata del mayor yacimiento de tierras raras en Europa, un hallazgo que podría redefinir industrias clave y reducir la dependencia de potencias extranjeras. En la localidad de Kiruna, al norte de Suecia, la empresa minera LKAB confirmó en 2023 la existencia del mayor depósito conocido de tierras raras en el continente. Este yacimiento, denominado Per Geijer, se ubica cerca de explotaciones de hierro ya activas y representa un punto clave dentro del mapa minero europeo. Las estimaciones iniciales hablan de 585 millones de toneladas de mineral, con presencia de elementos estratégicos utilizados en tecnologías avanzadas. La ubicación no es casual: Kiruna lleva siglos vinculada a la minería y cuenta con infraestructura clave para el desarrollo de proyectos de gran escala. Dentro del yacimiento se identificaron cerca de un millón de toneladas de óxidos de tierras raras, entre los que destacan el neodimio y el praseodimio. Estos materiales son esenciales para fabricar imanes permanentes, fundamentales en motores de autos eléctricos y en turbinas eólicas. Aunque la concentración de estos elementos es relativamente baja en proporción al total del mineral (alrededor del 0,18%), el volumen total convierte al proyecto en una oportunidad económicamente viable. El valor estimado del depósito ronda los 69.000 millones de dólares, una cifra que lo posiciona como uno de los recursos más codiciados del planeta. En comparación, otros proyectos similares en Estados Unidos tienen valuaciones significativamente menores. A pesar del entusiasmo, la explotación no será inmediata. El desarrollo del proyecto enfrenta procesos regulatorios exigentes y evaluaciones ambientales que podrían extenderse entre 10 y 15 años. Las autoridades suecas exigen estudios detallados sobre el impacto en el ecosistema, especialmente en los recursos hídricos y en las comunidades locales. Este punto abre un debate clave: cómo equilibrar la necesidad de avanzar hacia una transición energética con la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, el hallazgo podría reducir la fuerte dependencia de Europa de países como China en el suministro de estos materiales críticos, lo que añade un componente geopolítico de enorme relevancia.