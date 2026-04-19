En la actualidad, la ciudad más alta del mundo se encuentra ubicada en América Latina y es distinguida como tal por la Asociación Oficial del Récord Mundial (OWR). Con una altitud de 5,300 metros, la urbe se consagra como única en su tipo y es conocida a nivel mundial por los abundantes yacimientos de oro que la rodean, siendo el rubro minero su principal actividad económica. La Rinconada, ubicada al sudeste de Perú, en la región de Puno, es la ciudad galardonada como la más alta conocida hasta el momento. Según cifras proporcionadas por el OWR y correspondientes a 2022, este territorio se encuentra habitato por 60,000 personas, de las cuales 18,000 son niños y adolescentes. A pesar de ser una ciudad pequeña, los registros indican que no dispone de sistemas de alcantarillas, oficinas de correos, comisarías, ni otras instalaciones básicas. No obstante, sí cuenta con internet y un hospital. La locación está rodeada por 250 minas de oro, que generan un estimado de 10 toneladas de oro anuales, equivalentes a 300 millones de dólares. Sin embargo, múltiples reportes indican que la zona se caracteriza por su inseguridad y ausencia de regulaciones. Según un informe del National Geographic, los accidentes en las minas son comunes y también las peleas con consecuencias letales. El reporte enfatiza en el peligro que representa la zona para el medioambiente y para la salud de los trabajadores debido a la falta de normativas.