Se trata del Consulado sobre ruedas para gestionar el pasaporte mexicano en el Kaufman, Texas.

Los ciudadanos mexicanos que viven en el estado de Texas, Estados Unidos, tienen la posibilidad de realizar diferentes trámites a través del Consulado sobre Ruedas, la modalidad itinerante del Consulado General de México en Dallas.

Durante agosto, el operativo ya pasó por los condados de Corsicana, Dallas y Fort Worth. Estas jornadas ya finalizaron y la última que queda pendiente en el calendario mensual es la que tendrá lugar en Kaufman desde el 24 hasta el 28 de agosto.

Kaufman otorgan cita gratuita para tramitar el pasaporte: ¿Quiénes pueden acceder?

Podrán acceder a este beneficio los ciudadanos mexicanos que necesiten realizar alguno de los trámites habilitados por la representación consular, entre ellos la expedición o renovación del pasaporte.

La cita es gratuita, pero el trámite tiene un costo dependiendo de la vigencia elegida. El Consulado Sobre Ruedas atiende hasta el viernes 28 de agosto en la Primera Iglesia Bautista de Kaufman, ubicada en 2000 W Fair St, Kaufman, Texas.

Podrán acceder a este beneficio los ciudadanos mexicanos que necesiten realizar alguno de los trámites habilitados por la representación consular, entre ellos la expedición o renovación del pasaporte. Shutterstock y EFE | El Cronista

¿Cómo solicitar cita para el Consulado sobre Ruedas en Kaufman?

Las jornadas de agosto en Corsicana, Dallas y Fort tuvieron lugar entre el 10 y el 21 de agosto. La última parada será en Kaufman entre el 24 y el 28 de agosto.

Se puede solicitar cita para tramitar el pasaporte de tres formas:

Por teléfono a través de MiConsulado, al 1-424-309-0009.

Mediante WhatsApp , enviando un mensaje al mismo número: 1-424-309-0009.

Por internet a través del sistema oficial MiConsulado.

¿Cuánto cuesta tramitar el pasaporte mexicano en Estados Unidos y cuáles son los requisitos?

Las tarifas consulares vigentes desde el 1 de enero de 2026 establecen los siguientes precios para gestionar el pasaporte mexicano:

1 año: US$44. Esta vigencia corresponde principalmente a menores de tres años y determinados casos de protección.

3 años: US$101.

6 años: US$137.

10 años: US$209.

Cuando se requiere la expedición de emergencia, se cobra un 30% adicional sobre la tarifa correspondiente.

Para tramitarlo por primera vez, una persona mayor de edad debe acudir de forma personal a la cita y acreditar identidad y nacionalidad mexicana con alguno de estos documentos: