México, Guatemala y El Salvador exigen visa a los extranjeros de determinadas nacionalidades para poder ingresar a su territorio. El requisito forma parte de la normativa migratoria vigente en los tres países y su incumplimiento puede derivar en el rechazo de entrada.

Cada gobierno define, según acuerdos bilaterales y multilaterales, qué nacionalidades necesitan visa y cuáles quedan exentas .

En México lo determina la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); en Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM); y en El Salvador, la Dirección General de Migración y Extranjería.

¿Qué documento piden México, Guatemala y El Salvador a los extranjeros?

En México, la SRE mantiene un listado de más de 130 países cuyos ciudadanos deben tramitar visa antes de viajar. Entre ellos figuran Brasil, Cuba, Venezuela, China, India y Rusia. Contar con la visa no garantiza el ingreso, ya que la decisión final queda en manos de la autoridad migratoria en el punto de entrada.

Guatemala clasifica a los países en categorías según el tipo de visa que exige. En la categoría “B” o visa consular se ubican naciones como India, Bolivia, Jamaica, Serbia, Marruecos, República Dominicana y Ecuador .

El Salvador, por su parte, publica su propio listado oficial de nacionalidades que requieren visa a través de la DGME.

Cada gobierno define, según acuerdos bilaterales y multilaterales, qué nacionalidades necesitan visa y cuáles quedan exentas. ChatGPT

¿Cómo afecta esta medida a los viajeros?

Quienes necesiten visa según su nacionalidad deben tramitarla antes del viaje, ya sea de forma consular o electrónica cuando esté disponible.

En México, el trámite digital tiene validez de 30 días desde su aprobación, con estancia máxima de 180 días. En El Salvador, el PEI tiene un costo de 100 dólares y se resuelve por correo electrónico.

Si el viajero no presenta la visa correspondiente, la autoridad migratoria puede negarle el ingreso en el punto de entrada. Además, en los tres países pueden solicitar documentación adicional, como boleto de retorno o comprobante de solvencia económica, incluso con la visa ya aprobada.