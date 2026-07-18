La carrera por construir los estadios más modernos del planeta acaba de dar un nuevo salto. Una megaobra ya comenzó a levantarse y, cuando finalice, establecerá un récord que ningún otro recinto deportivo ha conseguido alcanzar.

Se trata del Grand Stade Hassan II, que se construye en Marruecos y tendrá capacidad para 115.000 espectadores , convirtiéndose en el estadio más grande del mundo .

El proyecto forma parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2030 y aspira a convertirse en uno de los mayores íconos de la arquitectura deportiva contemporánea.

¿Dónde se construye el nuevo estadio más grande del mundo?

El nuevo Grand Stade Hassan II se levanta en la localidad de Benslimane, ubicada entre Casablanca y Rabat, en Marruecos.

El proyecto forma parte de la preparación del país para albergar, junto con España y Portugal , la Copa Mundial de la FIFA 2030 , torneo para el que Marruecos será una de las sedes oficiales.

Cuando esté terminado, el estadio no solo será el más grande del planeta por capacidad, sino también uno de los principales símbolos de la infraestructura deportiva africana.

¿Cómo será el nuevo Grand Stade Hassan II?

Grand Stade Hassan II

El recinto contará con una capacidad para 115.000 espectadores, superando a todos los estadios actualmente en funcionamiento.

Su diseño fue desarrollado por los estudios de arquitectura Oualalou + Choi y Populous, y estará inspirado en las tradicionales tiendas de campaña marroquíes (moussem), una referencia a las reuniones y celebraciones comunitarias características del país.

Además de su enorme tamaño, el complejo incluirá amplios espacios abiertos y una infraestructura pensada para recibir eventos deportivos internacionales de primer nivel.

¿Cuándo estará listo el estadio?

Según el cronograma presentado por las autoridades marroquíes, la inauguración está prevista para 2028.

El objetivo es que el estadio se encuentre completamente operativo antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2030, donde podría albergar algunos de los encuentros más importantes del campeonato.

¿Por qué será una obra histórica?

El Grand Stade Hassan II marcará un nuevo récord mundial por su capacidad y se convertirá en uno de los proyectos deportivos más importantes de las próximas décadas.

Entre sus principales características se destacan:

Capacidad para 115.000 espectadores.

Será el estadio más grande del mundo .

Se construye en Benslimane , entre Casablanca y Rabat.

Formará parte de la infraestructura del Mundial 2030 .

Su diseño está inspirado en la arquitectura tradicional marroquí.

La magnitud del proyecto busca posicionar a Marruecos como uno de los grandes referentes de la infraestructura deportiva internacional.