Durante la semana del 18 al 26 de abril, miles de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria se preparan para disfrutar de un nuevo descanso extra largo sin actividades escolares en distintas zonas de Massachusetts. Esta medida se da en el marco del receso por vacaciones de primavera y, en paralelo al cierre de escuelas, el gobierno estatal ya difundió una agenda especial con propuestas gratuitas para chicos y familias durante toda la semana. De acuerdo con lo informado oficialmente por el estado de Massachusetts, entre el 18 y el 26 de abril de 2026 se desarrollará la tradicional April School Vacation Week, una de las pausas más esperadas del calendario escolar por estudiantes y familias. Durante esos días, muchas escuelas de distintos niveles observarán el spring break y miles de alumnos quedarán liberados de la rutina escolar por varios días consecutivos, en una semana que además llegará acompañada por una programación especial en distintos puntos del estado. Este descanso no solo representa un corte dentro del ciclo lectivo, sino también una oportunidad para que las familias organicen salidas, actividades recreativas y propuestas educativas pensadas especialmente para niños y adolescentes durante las vacaciones de abril. En el marco del receso escolar, el gobierno de Massachusetts organizó una serie de actividades gratuitas y familiares en parques, reservas, centros de visitantes y espacios públicos. Entre las principales propuestas aparecen las siguientes: La programación fue pensada para que las familias puedan aprovechar el receso escolar con opciones gratuitas en diferentes regiones del estado, combinando entretenimiento, aprendizaje y actividades al aire libre. Uno de los puntos más relevantes de esta semana de vacaciones es que las actividades no estarán concentradas en una sola ciudad, sino que se distribuirán en distintas zonas de Massachusetts, lo que amplía el alcance del programa para miles de familias. Además, la publicación oficial aclara que la mayoría de los eventos son gratuitos, aunque en algunos parques podrían aplicarse cargos de estacionamiento o condiciones especiales según el lugar y el clima. Durante esta semana de receso escolar, no solo cambia la rutina de los estudiantes, sino también la organización de muchas familias que deberán reorganizar horarios, traslados y actividades diarias. Por eso, el calendario de vacaciones de abril en Massachusetts se convirtió en una de las búsquedas más relevantes para quienes quieren saber qué días no habrá clases y qué hacer con chicos durante el spring break sin salir del estado.