El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede confiscar los fondos de una cuenta bancaria si el contribuyente ignoró las notificaciones de deuda fiscal. Esta medida, conocida como embargo o levy, permite al organismo apoderarse del dinero disponible en la cuenta en el momento en que el banco recibe la orden. No es una advertencia: es una acción ejecutiva inmediata.

El levy se activa cuando el contribuyente no responde a los avisos del IRS ni gestiona un plan de pago. Por ley, el organismo debe notificar al deudor antes del primer embargo y otorgarle el derecho a una audiencia CDP (Collection Due Process Hearing). Si ese plazo vence sin respuesta, el IRS puede proceder.

¿Qué le puede embargar el IRS a quien dejó pasar los avisos?

El embargo bancario tiene efecto puntual: el IRS toma lo que hay en la cuenta cuando llega la orden al banco. Si después ingresan más fondos, debe emitir un nuevo levy. Otros tipos de embargo, en cambio, operan de forma continua hasta cancelar la deuda.

Los activos que el IRS puede embargar incluyen:

Cuentas bancarias (efecto único por orden)

Salarios : una parte de cada cheque, con montos exentos según estado civil, deducciones y dependientes

Beneficios del Seguro Social : hasta el 15% bajo el Programa Federal de Embargo de Pagos (FPLP)

Reembolsos de impuestos estatales

Pagos de clientes (cuentas por cobrar)

¿Qué pasa con los salarios?

El empleador recibe el formulario 668-W y calcula el monto exento. El embargo continúa en cada período de pago hasta que la deuda quede saldada o el IRS libere la medida.

El embargo bancario tiene efecto puntual: el IRS toma lo que hay en la cuenta cuando llega la orden al banco. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo puede detener el embargo quien tiene una deuda con el IRS?

Quien recibe un aviso debe llamar al número indicado en la notificación cuanto antes. El IRS está obligado a liberar el levy si se verifica alguna de estas condiciones: