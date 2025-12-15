El Gobierno de los Estados Unidos confirmó cuáles son los feriados federales que regirán el próximo año, de acuerdo con la información del calendario oficial. Asimismo, cada estado cuenta con sus propios asuetos estatales, por lo que habrá estadounidenses que gozarán de más días de descanso.

En base a la información del calendario aún vigente, correspondiente al 2025, aún queda por celebrar el feriado del 25 de diciembre por Navidad.

Descanso nacional: el Gobierno confirmó todos los feriados para el 2026

Estados Unidos dispone de 11 feriados federales en el año dedicadas a conmemorar distintos eventos o tradiciones. De acuerdo con el motivo del asueto, las autoridades llevan a cabo actividades en las calles o instan a la unión familiar.

Los feriados del 2026 serán:

Año Nuevo 1 de enero: se celebra el inicio del nuevo año calendario. Natalicio de Martin Luther King Jr. Tercer lunes de enero: homenaje al líder del movimiento por los derechos civiles. Natalicio de Washington Tercer lunes de febrero: conmemora a George Washington y a los presidentes del país. Día de los Caídos Último lunes de mayo: recuerdo de los militares estadounidenses fallecidos en servicio. Juneteenth 19 de junio: conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Día de la Independencia : celebración de la independencia del país. 4 de julio : celebración de la independencia del país. Día del Trabajo Primer lunes de septiembre: reconocimiento a los trabajadores y su aporte. Día de la Raza Segundo lunes de octubre: conmemoración del encuentro de culturas tras la llegada de Colón. Día de los Veteranos 11 de noviembre: homenaje a los veteranos de las Fuerzas Armadas. Día de Acción de Gracias Cuarto jueves de noviembre: jornada de gratitud y reunión familiar. Navidad 25 de diciembre: celebración del nacimiento de Jesucristo.

El Gobierno confirmó los días que serán feriado en el 2026. Fuente: Archivo. Fuente: Shutterstock Aliaksandr Bukatsich

Algunos de estos asuetos suelen coordinar con el fin de semana brindando un fin de semana largo de 3 días, o más, para muchos residentes.

¿Qué permanece abierto y qué cierra durante los feriados?

Al tratarse de asuetos federales, suelen cerrar la mayoría de las tiendas y oficinas estatales en todo el país. El cierre impacta, principalmente, en los bancos que no brindan atención al público y las operaciones bancarias son limitadas.

Las reconocidas cadenas de supermercados minoristas, como es el caso de Walmart, cierran únicamente sus puertas durante Día de Acción de Gracias y Navidad, el resto de los feriados permanecen abiertos.

Asimismo, el rubro gastronómico suele mantener sus puertas abiertas. Pero no es el caso de algunas sucursales de correo.