El Gobierno informó que habrá un nuevo feriado este domingo y que un grupo determinado de trabajadores gozará de una jornada de descanso. La normativa responde al calendario estatal de Alabama que celebra una de las fechas más conmemorativos del estado.

De esta forma, los residentes se preparan para una celebración previo a la Navidad. Es importante destacar que, a nivel federal, Estados Unidos cuenta con 11 feriados, pero luego cada estado tiene sus propias leyes.

Confirmado: decretan feriado esta semana y habrá receso laboral para estos residentes

Alabama Day o el Día de Alabama es una de las fechas más destacadas del estado, ya que se conmemora su “cumpleaños”. Fue el 14 de diciembre de 1819 el día que el “Corazón de Dixie”, como se lo conoce, se adhirió a Estados Unidos como el estado número 22.

Desde hace décadas la fecha fue establecida como una jornada de reconocimiento histórico y cultural dentro del territorio estatal. Cada año, los residentes se reúnen actos y recordatorios que buscan reforzar la identidad local y la relevancia del aniversario.

Todos los residentes de Alabama gozarán de un feriado el domingo 14 de diciembre. Fuente: Archivo. Fuente: Shutterstock Aleksandra Pikalova

El feriado vuelve a resonar por la decisión de otorgar descanso a empleados públicos y a trabajadores de dependencias estatales, lo que convierte a esta jornada en una fecha laboralmente significativa más allá de su componente histórico.

¿Quiénes gozarán del feriado en Alabama?

El feriado impactará principalmente en empleados estatales y municipales, ya que las oficinas gubernamentales suspenderán sus actividades durante la jornada. Esta determinación también influye en escuelas y organismos públicos que ajustan su funcionamiento a los feriados oficiales.

La pausa laboral llega en un momento de gran movimiento previo a la Navidad y se espera que favorezca la organización personal y familiar de quienes trabajan en el sector público.

Todas las tiendas que permanecerán cerradas durante el feriado