El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el jueves 25 de diciembre será feriado nacional en todo el país, otorgando un nuevo día de descanso antes de finalizar el año.

La fecha corresponde a la celebración de la Navidad, uno de los feriados federales más importantes y tradicionales del calendario estadounidense, ampliamente reconocido tanto por el sector público como por el privado.

El feriado del 25 de diciembre forma parte de la lista oficial de Federal Holidays, reconocidos por el Gobierno de Estados Unidos y regulados por ley. La fecha se mantiene fija todos los años, independientemente del día de la semana.

La jornada será no laborable para la mayoría de los trabajadores, oficinas gubernamentales, instituciones educativas y bancos, ya que el feriado es obligatorio en todo el territorio nacional.

Los servicios esenciales operarán con guardias mínimas, mientras que el comercio, restaurantes y centros turísticos podrán funcionar con horarios especiales o bajo modalidad reducida, dependiendo de cada localidad y del movimiento festivo.

¿Habrá más días de descanso antes de fin de año?

El feriado del 25 de diciembre será uno de los últimos días no laborables oficiales del 2025, aunque algunas empresas o administraciones estatales pueden otorgar descansos adicionales, horarios reducidos o cierres anticipados para actividades internas o celebraciones de Año Nuevo.

En muchas ciudades también se extenderán los cierres y reducciones laborales a todo el fin de semana largo, lo que favorece la actividad turística, eventos familiares, espectáculos y comercio estacional.