Quienes suelen hacer compras grandes o de último momento en Costco deberán reorganizar su agenda. La reconocida cadena de almacenes mayoristas anunció que cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos en una fecha puntual que impacta de lleno en millones de clientes.

La decisión responde a un feriado tradicional del calendario estadounidense y se repetirá de forma simultánea en todo el país. Por ese motivo, la empresa recomienda anticipar compras y revisar horarios especiales para evitar inconvenientes.

Qué día Costco no abrirá sus puertas en Estados Unidos

Según confirmó la compañía, Costco permanecerá cerrado el 25 de diciembre, en observancia con la Navidad. Durante esa jornada no habrá atención presencial en ninguna de sus tiendas, sin excepciones por estado o ciudad.

Costco permanecerá cerrado el 25 de diciembre. Fuente: Shutterstock

La cadena retomará su actividad normal el viernes 26 de diciembre, con horarios habituales. Como ocurre cada año, la víspera navideña contará con horarios reducidos, por lo que se aconseja no dejar las compras para último momento.

Qué otros comercios cierran el 25 de diciembre

Durante la Navidad, la mayoría de los grandes supermercados baja sus persianas. En cuanto a restaurantes y locales de comida rápida, el escenario es mixto: algunos permanecen abiertos con horarios limitados, mientras otros optan por cerrar completamente.

Además, bancos, oficinas públicas, escuelas, el servicio postal y la bolsa de valores también suspenden actividades, lo que convierte al 25 de diciembre en uno de los días con menor movimiento comercial en Estados Unidos.