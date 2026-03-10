Las autoridades confirmaron la llegada de un nuevo feriado el próximo 17 de marzo, de acuerdo con la información oficial de feriados del 2026. El asueto conmemora una fecha significativa y muchos trabajadores gozarán de un día de descanso. La fecha suele generar cambios en el funcionamiento de algunas oficinas públicas, escuelas y servicios administrativos. Por ese motivo, cada año se vuelve una jornada relevante para quienes viven en determinadas ciudades donde sí se reconoce oficialmente. El 17 de marzo de 2026 se celebrará el Evacuation Day, un feriado estatal que se observa en Massachusetts, especialmente en el condado de Suffolk, donde se encuentra la ciudad de Boston. Durante esa jornada algunas oficinas gubernamentales suspenden sus actividades y distintos organismos públicos permanecen cerrados. El alcance del feriado se concentra principalmente en Boston y en localidades cercanas como Chelsea, Revere y Winthrop. Además, ciertos distritos escolares de ciudades próximas también suelen cancelar las clases, por lo que estudiantes y trabajadores del sector público cuentan con un día de descanso. El Evacuation Day recuerda un hecho histórico ocurrido el 17 de marzo de 1776, cuando las tropas británicas abandonaron la ciudad de Boston tras varios meses de enfrentamientos con las fuerzas coloniales durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. La retirada se produjo después de que el ejército continental dirigido por George Washington lograra posicionar artillería en las alturas de Dorchester, una ubicación estratégica que obligó a los soldados británicos a evacuar la ciudad por mar. El episodio puso fin al sitio de Boston y se considera una de las primeras victorias importantes de los colonos.