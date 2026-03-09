El calendario nacional de días festivos federales en Estados Unidos establece un total de 11 fechas feriado, donde las actividades cotidianas se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional. Si bien ya tres de ellos fueron celebrados en lo que va del año y próximamente otro tendrá lugar el último lunes de mayo, hasta el momento ninguno cayó viernes, por lo que es normal preguntarse cuál será el primer fin de semana largo conformado por viernes, sábado y domingo en 2026. En ese marco, el cronograma oficial señala que uno exactamente con estas características caerá el próximo viernes 19 de junio. Las autoridades indican que el primer viernes feriado del año será el 19 de junio, momento en el que se celebrará Juneteenth o el Día de la Liberación, que recuerda el fin de la esclavitud en Estados Unidos. “Muchas ciudades festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, se indica. Durante los feriados federales, tanto bancos, como oficinas gubernamentales no esenciales y ciertos negocios del sector privado cierran sus puertas al público. En caso de necesitar realizar operaciones básicas, ATMs operarán de manera rutinaria, al igual que aplicaciones bancarias y los diversos sitios web de las instituciones financieras. Según lo indica el cronograma, para 2026 aún restan