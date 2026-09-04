Estados Unidos impide el embarque y el ingreso al país a los pasajeros que viajen con el pasaporte vencido, según confirman las autoridades migratorias del país. La medida afecta en particular a quienes salen hacia territorio estadounidense desde aeropuertos de alto tránsito como los de Medellín, Ciudad de México (CDMX) y Buenos Aires, si no renovaron el documento antes de viajar.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) exige un pasaporte vigente como condición excluyente para entrar al país. Las aerolíneas aplican el mismo criterio antes del despegue, por lo que un documento caducado impide subir al avión aunque el pasaje ya esté pagado.

¿Qué exige Estados Unidos con el pasaporte para viajar?

El requisito es simple: el pasaporte debe estar vigente el día del vuelo. Un documento vencido invalida el viaje sin excepción, tanto para abordar como para cruzar el control migratorio al llegar a Estados Unidos.

A esto se suma la conocida regla de los seis meses, que exige un margen de vigencia posterior al viaje. Colombia, México y Argentina están exceptuados de ese requisito adicional , pero la excepción rige solo si el pasaporte no está vencido.

Además del vencimiento, hay otros motivos por los que una aerolínea puede negar el embarque:

Pasaporte dañado, roto o manchado

Falta de páginas libres para sellos o visas

Datos que no coinciden con los del pasaje

Vigencia insuficiente en países no exentos de la regla de seis meses

Se suma la conocida regla de los seis meses, que exige un margen de vigencia posterior al viaje. ChatGPT

¿Cómo afecta esto a los pasajeros desde Medellín, CDMX y Buenos Aires?

Estos tres aeropuertos concentran buena parte de los vuelos hacia Estados Unidos desde Colombia, México y Argentina. Un pasajero con el pasaporte vencido puede perder el viaje en el mismo mostrador de la aerolínea, sin garantía de reembolso.