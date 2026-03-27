Louisiana aprobó un cambio en las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por la Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). La medida obliga al estado a incorporar una restricción específica en ciertos documentos entregados a personas que no sean ciudadanas estadounidenses. El cambio impacta sobre inmigrantes y extranjeros con presencia legal en el estado, ya que serán ellos quienes queden alcanzados por esta nueva clasificación administrativa. El objetivo oficial es que el DMV pueda diferenciar con mayor claridad qué personas son ciudadanas y cuáles no lo son. La nueva ley ordena que el Departamento de Vehículos Motorizados de Louisiana no emita ciertas licencias de conducir o identificaciones a personas no ciudadanas sin incluir una restricción codificada. En otras palabras, el documento deberá llevar una marca administrativa que permita distinguir esa condición dentro del sistema oficial. No se trata solo de una actualización interna o de un simple cruce de bases de datos, sino de una modificación concreta sobre la emisión de documentos oficiales. Además, la norma también exige que los agentes estatales entreguen una notificación a quienes no sean ciudadanos de Estados Unidos o sean extranjeros con presencia legal. La ley establece que el DMV deberá aplicar un código de restricción para identificar estos casos. Esa será la herramienta que Louisiana utilizará para dejar asentado qué licencias o identificaciones fueron emitidas a personas que no acreditaron ciudadanía estadounidense. Si el documento incorpora una restricción específica, la diferenciación dejará de estar solo en los archivos del estado y pasará a quedar asociada a la propia credencial. Esa identificación también se conecta con controles más amplios dentro del sistema estatal. Louisiana exige ciudadanía estadounidense para registrarse para votar y utiliza datos vinculados a licencias e identificaciones en distintos procesos de validación. Por eso, la nueva restricción refuerza la capacidad del estado para distinguir, dentro de sus registros y documentos, quién es ciudadano estadounidense y quién no.