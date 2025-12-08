El puente colgante más largo de América Latina, cuya idea fue presentada por primera vez en 1966, se encuentra en plena obra de construcción -con un 58% de su estructura materializada- y ya tiene año pautado de inauguración.

Se trata de una ambiciosa obra arquitectónica y de ingeniería que, de acuerdo con lo señalado por la información oficial, permitirá ahorrar a los conductores aproximadamente 40 minutos de viaje y brindar solución a las problemáticas de acceso en su zona, producto de las condiciones climáticas del lugar.

Dónde está ubicado el puente más largo de América Latina

Chile está actualmente construyendo el Puente Chacao que, como su nombre lo indica, está situado sobre el Canal de Chacao. El objetivo máximo del proyecto es crear un acceso directo desde el continente a la Isla de Chiloé.

“Cuando la obra esté finalizada, el país quedará conectado por la Ruta 5 en forma permanente y continua desde Arica hasta Quellón ”, afirma el Ministerio de Obras Públicas de Chile.

Así lucirá el proyecto terminado. Fuente: MOP

Cuánto mide el puente colgante más largo de América Latina

De acuerdo con datos oficiales, el megaproyecto tendrá 2,750 metros de largo, y podrá abarcar 3km de extensión. Tendrá también 3 pilas con una altura de hasta 200 metros sobre el nivel del mar.

Además de 4 carriles de circulación, se espera que pueda resistir el peso de más de 12,000 vehículos y cruzarse en 3 minutos, reduciendo significativamente el tiempo de viaje de quienes desean ingresar a la isla, dado que actualmente esto debe realizarse a través de un transbordador.

Por otra parte, la nueva obra habilitará el ingreso constante, independientemente de las condiciones climáticas.

Cuándo estará habilitado el puente más largo de América Latina

De acuerdo con el cronograma de construcción, el nuevo puente debería estar listo para utilizarse en octubre de 2028.