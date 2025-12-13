América Latina cuenta con un gigante naval que redefine su presencia marítima y consolida su papel estratégico en el Atlántico Sur. Se trata de un megabuque diseñado para operar tanto en misiones militares como en tareas de cooperación y rescate, marcando un antes y un después en la historia naval regional.

Su tamaño, capacidades tecnológicas y versatilidad lo convierten en una pieza clave dentro de la flota de Brasil y en uno de los buques de guerra más avanzados de toda la región.

Con más de 200 metros de longitud y un despliegue total superior a las 21 mil toneladas, esta embarcación combina potencia, logística y ayuda humanitaria.

NAM “Atlântico”: el megabuque de guerra y su propósito

El NAM “Atlântico”, conocido formalmente como Portaaviones Multipropósito, representa el buque más grande de la Armada de Brasil y el de mayor envergadura en toda América Latina.

Su propósito trasciende el ámbito militar: el barco está diseñado para participar en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz , tanto a nivel nacional como internacional.

Entre sus principales funciones se destacan las siguientes:

Control de áreas marítimas estratégicas.

Operaciones anfibias con helicópteros y tropas.

Apoyo logístico y transporte de personal militar.

Misiones humanitarias y asistencia en desastres naturales.

Su tamaño, capacidades tecnológicas y versatilidad lo convierten en una pieza clave dentro de la flota de Brasil y en uno de los buques de guerra más avanzados de toda la región. Foto: Archivo

Origen y relevancia estratégica del buque de guerra

Antes de ser NAM “Atlântico”, el barco sirvió durante dos décadas en la Royal Navy del Reino Unido bajo el nombre de HMS Ocean. Construido originalmente en los años noventa, participó en misiones humanitarias y de paz en regiones como Kosovo, Irak, Libia y el Caribe.

El NAM “Atlântico” refuerza la posición de Brasil como potencia regional y socio estratégico en operaciones internacionales. Además de su rol militar, puede actuar como base flotante de rescate y transporte de suministros en situaciones de emergencia o catástrofes naturales, ampliando la capacidad de respuesta del Estado brasileño y su influencia en la región .

Características técnicas: