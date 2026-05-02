Millones de trabajadores en Estados Unidos no tienen acceso a un plan de jubilación a través de su empleo. Para cerrar esa brecha, el presidente Donald Trump firmó el 30 de abril una orden ejecutiva que crea TrumpIRA.gov, un portal federal donde cualquier trabajador sin cobertura laboral podrá abrir una cuenta de retiro individual de bajo costo. El programa entra en vigor el 1° de enero de 2027. Lo que distingue esta medida es el componente de aporte gubernamental: los trabajadores de menores ingresos que abran una cuenta y realicen contribuciones podrán recibir hasta u$s 1.000 anuales directamente del gobierno federal. No se trata de un crédito fiscal, sino de dinero depositado en la cuenta de retiro del trabajador. El acceso es para trabajadores que no cuenten con un plan de retiro activo en su lugar de trabajo, una situación que afecta a casi la mitad del sector privado y a cuatro de cada cinco empleados de tiempo parcial. Desde TrumpIRA.gov podrán comparar opciones de cuentas IRA privadas filtradas por costo y condiciones, sin requisitos de saldo mínimo ni aportación obligatoria. La inscripción es voluntaria y deberá completarse en línea. El gobierno evalúa además implementar una modalidad de inscripción automática, que según estimaciones de Morningstar incorporaría hasta 32 millones de trabajadores adicionales al sistema. El beneficio económico viene del programa Saver’s Match, vigente desde 2022 pero que entra en operación en 2027. A diferencia del mecanismo anterior —que descontaba impuestos sin mover dinero— este programa transfiere fondos reales a la cuenta del trabajador. El aporte equivale al 50% de lo que el trabajador deposite, con un techo de u$s 1.000 por año. Los límites de ingreso son determinantes para calificar. Trump ya anticipó que pedirá al Congreso extender el beneficio a trabajadores con ingresos más altos, aunque por ahora la elegibilidad está acotada a las siguientes franjas: