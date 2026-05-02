Estar informado sobre las severas directrices del Departamento de Estado es esencial para evitar la pérdida del pasaporte en Estados Unidos. El gobierno implementa controles estrictos sobre la autenticidad y validez de los documentos de viaje. Una de las regulaciones más relevantes establece que los pasaportes emitidos hace más de 15 años han dejado de ser considerados válidos y pueden ser prohibidos, suspendidos o rechazados. Esta normativa, de la cual muchos individuos no están al tanto, impacta a ciudadanos estadounidenses y a extranjeros naturalizados que aún poseen documentos de antaño. Los pasaportes con más de 15 años de antigüedad carecen de estos requisitos modernos, lo que eleva el riesgo de fraude, suplantación y errores en la identificación. El Departamento de Estado establece que un pasaporte debe cumplir con estándares de seguridad actualizados, incluir fotografía vigente y contar con las medidas biométricas necesarias para garantizar la identidad del titular. Por ese motivo, una vez que un pasaporte supera los 15 años desde su fecha de emisión, el gobierno: El proceso para recuperarlos es más estricto que el de una renovación común. El solicitante debe: Estados Unidos establece que ningún pasaporte con más de 15 años de antigüedad es válido y el documento puede ser suspendido o rechazado de manera inmediata.