Ucrania logró un récord sin precedentes en el uso y producción de drones militares, transformando estos dispositivos en el arma más determinante del conflicto actual. Lo más llamativo es el cambio de lógica: un dron modificado, que puede costar menos que un celular de gama media, hoy es capaz de destruir vehículos blindados valuados en millones. Esta relación costo-impacto empujó una revolución industrial en plena guerra. El conflicto elevó el uso de drones a niveles nunca vistos. Según mandos ucranianos: Empresas como Ukrainian Defense Drones fabrican hasta 15.000 antenas por día, reflejando una estrategia basada en volumen, rapidez y reposición constante. En este nuevo escenario, perder drones ya no es un problema: es parte del sistema. Uno de los avances más relevantes es el desarrollo de drones con menor dependencia de componentes provenientes de China. En apenas un año, Ucrania logró: El modelo actual rompe con la lógica tradicional del armamento: A pesar del avance, la autonomía completa sigue siendo un desafío. Existen componentes clave que aún dependen de cadenas globales dominadas por China, como: Esto implica que, aunque los drones se ensamblen fuera de China, parte de su tecnología sigue vinculada a ese país.