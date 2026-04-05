América Latina se encuentra ante la presencia de un gigante naval que transforma su influencia marítima y refuerza su papel estratégico en el Atlántico Sur. Este megabuque fue construído para llevar a cabo tanto misiones militares como actividades de cooperación y rescate, marcando un hito en la historia naval regional. Con más de 200 metros de longitud y un desplazamiento total que supera las 21 mil toneladas, esta embarcación integra potencia, logística y asistencia humanitaria. Su magnitud, capacidades tecnológicas y versatilidad lo establecen como un elemento fundamental dentro de la flota de Brasil. Entre sus principales funciones se destacan las siguientes: El NAM “Atlântico”, formalmente denominado Portaaviones Multipropósito, se erige como el buque más grande de la Armada de Brasil y el de mayor envergadura en toda América Latina. Su propósito trasciende el ámbito militar: el barco está diseñado para participar en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz, tanto a nivel nacional como internacional. Antes de ser NAM “Atlântico”, el barco sirvió durante dos décadas en la Royal Navy del Reino Unido bajo el nombre de HMS Ocean. Construido originalmente en los años noventa, participó en misiones humanitarias y de paz en regiones como Kosovo, Irak, Libia y el Caribe. El NAM “Atlântico” refuerza la posición de Brasil como potencia regional y socio estratégico en operaciones internacionales. Además de su rol militar, puede actuar como base flotante de rescate y transporte de suministros en situaciones de emergencia o catástrofes naturales, ampliando la capacidad de respuesta del Estado brasileño y su influencia en la región.