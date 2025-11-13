Con la publicación de los últimos feriados federales en 2025, es clave que clientes de bancos en Estados Unidos sepan cuándo estarán cerradas las sucursales, cómo afecta esto a sus operaciones y qué alternativas existen para mantener sus finanzas al día.
Aquí te contamos los días más relevantes que restan del año, qué implican y cómo prepararte.
Qué días cerrarán los bancos
A continuación, los feriados federales que afectan al sistema bancario estadounidense y que aún restan en el calendario de 2025:
- Thanksgiving Day – Jueves 27 de noviembre.
- Christmas Day – Jueves 25 de diciembre.
Estos cierres significan que muchas sucursales bancarias estarán cerradas o con funciones limitadas, lo cual puede afectar transferencias, depósitos presenciales o atención al cliente.
¿Por qué se cierran los bancos en esos días?
Los bancos suelen respetar el calendario de feriados del Federal Reserve System, que marca los días en los que sus oficinas y sucursales pueden quedar cerradas. En estos feriados:
- Las operaciones de caja física (visitas a sucursal) podrían no estar disponibles.
- Algunas transferencias electrónicas (ACH) o compensaciones interbancarias pueden sufrir demoras.
- Los servicios digitales y cajeros automáticos normalmente funcionan, pero con posibles limitaciones (por ejemplo, depósito presencial).
Cómo prepararte para evitar contratiempos
Para que tu día bancario no sufra sorpresas, las entidades bancarias recomiendan:
- Realiza transferencias importantes antes de los feriados que quedan. Por ejemplo, evita enviar cheques o pagos el miércoles 26 de noviembre si el jueves es Thanksgiving.
- Verifica horarios de atención en tu sucursal específica: aunque el calendario federal se aplica de forma general, algunos bancos ofrecen horarios extendidos antes del feriado o atención limitada.
- Ten en cuenta que el procesamiento de depósitos físicos puede demorarse un día hábil extra si se hace justo antes de un cierre.
- Si dependes de un servicio presencial (como renovación de tarjeta, firma de crédito, atención específica), agenda una cita con anticipación.