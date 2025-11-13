Con la publicación de los últimos feriados federales en 2025, es clave que clientes de bancos en Estados Unidos sepan cuándo estarán cerradas las sucursales, cómo afecta esto a sus operaciones y qué alternativas existen para mantener sus finanzas al día.

Aquí te contamos los días más relevantes que restan del año, qué implican y cómo prepararte.

Qué días cerrarán los bancos

A continuación, los feriados federales que afectan al sistema bancario estadounidense y que aún restan en el calendario de 2025:

Thanksgiving Day – Jueves 27 de noviembre.

Christmas Day – Jueves 25 de diciembre.

Estos cierres significan que muchas sucursales bancarias estarán cerradas o con funciones limitadas, lo cual puede afectar transferencias, depósitos presenciales o atención al cliente.

¿Por qué se cierran los bancos en esos días?

Los bancos suelen respetar el calendario de feriados del Federal Reserve System, que marca los días en los que sus oficinas y sucursales pueden quedar cerradas. En estos feriados:

Las operaciones de caja física (visitas a sucursal) podrían no estar disponibles.

Algunas transferencias electrónicas (ACH) o compensaciones interbancarias pueden sufrir demoras.

Los servicios digitales y cajeros automáticos normalmente funcionan, pero con posibles limitaciones (por ejemplo, depósito presencial).

Cómo prepararte para evitar contratiempos

Para que tu día bancario no sufra sorpresas, las entidades bancarias recomiendan: