Rusia y China han realizado un avance sin precedentes en el escenario geopolítico global al coordinar y combinar operaciones navales conjuntas. Este hecho histórico establece un nuevo nivel de cooperación militar entre ambas potencias, lo que ha suscitado inquietudes en Occidente y reconfigura el equilibrio estratégico en mares de vital importancia a nivel mundial.

La maniobra ha encendido alarmas en diversas naciones, evidenciando la creciente colaboración entre estas dos potencias. Este desarrollo no solo es significativo en términos de defensa, sino que también podría tener repercusiones en la dinámica de poder global.

Confirmaron la alianza global que revoluciona el poder mundial

Por primera vez, las armadas de Rusia y China llevaron a cabo ejercicios integrados de gran escala, compartiendo mando operativo, logística y despliegue táctico. Esta coordinación trasciende los entrenamientos simbólicos, evidenciando una interoperabilidad real, la capacidad de actuar en conjunto y la voluntad política de proyectar poder naval de manera coordinada.

Rusia y China han realizado un avance sin precedentes en el escenario geopolítico global al coordinar y combinar operaciones navales conjuntas. Foto: archivo.

Las operaciones conjuntas se llevan a cabo en rutas marítimas sensibles y en áreas de alto valor geoestratégico. Moscú y Pekín tienen como objetivo demostrar su capacidad para coordinarse lejos de sus costas, proteger intereses comunes y responder de manera conjunta ante presiones externas.

¿Esta alianza desafía el orden mundial establecido?

La combinación de flotas amplifica el alcance global de ambas naciones. Rusia aporta experiencia naval y presencia en zonas estratégicas; China suma volumen, tecnología y una marina en rápida expansión. Juntas, equilibran la superioridad marítima tradicional de Estados Unidos y sus aliados, obligando a recalibrar estrategias de disuasión.

Sin anunciar un pacto formal, ambas superpotencias muestran que pueden operar juntas en el mar, alterando el equilibrio naval global y abriendo una nueva etapa en la competencia entre grandes potencias.