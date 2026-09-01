Al cierre de mercados de este martes, 1 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8624. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.06%.

En la última semana, el Euro subió 68.88%, mientras que en el último año cayó 85.08%, reflejando volatilidad y una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual es del 5.42%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores, evidenciado por un -1 positivo. Esto sugiere que el Euro ha ganado valor y se encuentra en alza respecto a las divisas con las que se compara.

Esta tendencia favorable podría estar impulsada por factores económicos que fortalecen la confianza en la moneda europea. Sin embargo, es importante monitorear el comportamiento de los próximos días para ver si esta tendencia se mantiene.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.