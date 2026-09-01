En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3159.48 este martes, 1 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -1.31%.

En la última semana la cotización del peso colombiano aumentó 2.11%, mientras que en el último año retrocedió -17.71%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 14.37%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 13.56%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando un valor de 1. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días pasados, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores como el crecimiento económico y la estabilidad política podrían estar influyendo en la apreciación del Peso colombiano, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la situación financiera del país.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.