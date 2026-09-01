Al cierre de mercados de este martes, 1 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.56. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.38%.

En la última semana, el Peso dominicano avanzó 1.28%, mientras que en el último año registró una variación de -6.30%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Peso dominicano fue del 9.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.40%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy, al registrar un dato de 1 igual a +2, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un entorno favorable para la moneda, impulsado por factores económicos o de mercado que han fortalecido su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que hubiera implicado una devaluación del Peso dominicano. Actualmente, esta alza en la cotización puede reflejar confianza en la economía local y un aumento en la demanda de la moneda.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.