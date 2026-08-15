El estado de Delaware aprobó una ley que permite cazar todas las especies habilitadas también los domingos, un cambio que beneficia a más de 1 millón de cazadores en Estados Unidos. La norma elimina restricciones que estaban vigentes desde buena parte del siglo XX.

El gobernador Matt Meyer firmó la ley tras su aprobación bipartidista en ambas cámaras legislativas. Hasta ahora, los domingos estaban limitados solo a la caza de ciervos en fechas puntuales del año .

¿Qué cambia con la nueva ley?

A partir de esta norma, los cazadores en Delaware pueden salir los domingos a cazar aves de caza, coyotes y conejos, además de los ciervos. Antes, esa posibilidad estaba restringida a unas pocas fechas señaladas en el calendario oficial.

La ley también amplió los calibres de munición permitidos : ahora se autorizan calibres de pared recta superiores a .30. Además, habilita la caza de ciervos con arma de mano durante la temporada de enero.

¿A quiénes afecta esta nueva regulación los domingos?

La medida impacta directamente a los cazadores recreativos, que según los legisladores realizan esta actividad principalmente los fines de semana. El representante estatal Jeff Spiegelman explicó que la restricción anterior limitaba el acceso de los trabajadores a su tiempo libre.

A partir de esta norma, los cazadores en Delaware pueden salir los domingos a cazar aves de caza, coyotes y conejos, además de los ciervos. Magnific

Delaware se suma así a otros estados que en la última década flexibilizaron sus reglas de caza dominical. El cambio busca equiparar el acceso a la actividad recreativa con los horarios reales disponibles para la mayoría de los residentes.

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