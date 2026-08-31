Los conductores mayores de 65 años en Arizona deben cumplir una condición específica para poder seguir manejando. Se trata de un requisito obligatorio del organismo de vehículos del estado, y quienes no lo cumplan no podrán renovar su licencia de conducir.

Cambian las licencias: las personas mayores no podrán renovarla como siempre

En Arizona, al llegar a los 65 años se activan reglas de renovación más estrictas que en el resto de las edades. La principal es la obligación de aprobar un examen de visión en cada renovación de la licencia de conducir.

A esto se suma un cambio en el ciclo de renovación: mientras que las licencias de Arizona suelen tener una validez muy prolongada, a partir de los 65 años el período se acorta a cinco años, lo que obliga a los conductores mayores a renovar con más frecuencia y, con cada renovación, a volver a pasar el control de la vista.

Los conductores mayores de 65 años en Arizona deben cumplir una condición específica para poder seguir manejando. Fuente: El Cronista.

Paso a paso: cómo renovar la licencia de conducir en Arizona

Para los conductores mayores de 65 años, la renovación suele hacerse en persona e incluye el examen de visión. Estos son los pasos habituales del trámite: