Al cierre de mercados de este martes, 1 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6245. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 1.63%.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización subió 2,34% en la última semana, pero retrocedió 0,37% en el último año, lo que indica un repunte reciente pese a una ligera tendencia anual a la baja.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 19.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.33%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2 en comparación con los días pasados. Esto indica que la moneda se ha valorado frente a otras divisas, lo que puede generar confianza en el mercado local.

A pesar de la mejora en la cotización, es importante seguir vigilando las fluctuaciones, ya que cambios en la economía global pueden influir en esta tendencia a largo plazo.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.