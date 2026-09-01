La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.74 este martes, 1 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.27%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina subió 0.60%, mientras que en el último año cayó 2.68%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.24%, es menor que la volatilidad anual de 5.89%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la moneda Libra esterlina registra una tendencia negativa, con un dato de 1 igual a -2, lo que indica que su valor ha disminuido en relación con los días anteriores. Este comportamiento refleja un contraste significativo con la tendencia positiva observada la semana pasada.

La disminución en el valor de la Libra esterlina sugiere una posible pérdida de confianza en la economía británica, lo que podría afectar su desempeño en el futuro inmediato. Este descenso también puede influir en decisiones de inversión y en la relación comercial con otros países.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.