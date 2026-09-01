La cotización del peso mexicano cerró a USD 16.9932 este martes, 1 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.01%.

La cotización del peso mexicano mostró un leve avance semanal de 0.26%, pero en el último año registra una caída de -7.21%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad del Peso mexicano en la última semana fue del 2.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.32%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Con un dato de 2, esto indica que ha habido un incremento constante en su valor en relación con las divisas principales.

Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo cual puede ser un reflejo de una mayor confianza en la economía mexicana. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.