Desde el año 2026, los jóvenes que no se registren en el sistema militar serán sujetos a multas. Esta medida tiene como objetivo fortalecer el cumplimiento de una obligación que, a pesar de ser frecuentemente ignorada, resulta fundamental en el marco administrativo de Perú.

La normativa estipula que todos los jóvenes al alcanzar la edad de 17 años deben llevar a cabo la inscripción obligatoria, un proceso que no conlleva la incorporación al servicio militar, sino que se trata únicamente de un registro formal.

No obstante, el no cumplimiento de esta obligación se transforma de un asunto trivial en un hecho con repercusiones económicas significativas.

Cuánto será la multa obligatoria para quienes no cumplan con las normativas establecidas

Quienes no finalicen el registro en el período estipulado serán considerados “omisos” y estarán sujetos a una sanción equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en el año 2026 se estima en alrededor de 275 soles.

Esta multa entra en vigor una vez transcurrido el plazo legal y continuará vigente hasta que el joven regularice su situación.

Si bien existe la posibilidad de cumplir con los requisitos en un futuro, la penalización económica no cesa de manera automática. Esta puede eludirse únicamente en circunstancias específicas, como en el caso en que el joven elija enlistarse en el servicio militar voluntario dentro del término que establece la ley.

Oficial para el Servicio Militar Obligatorio: confirman la cartilla que deberán tramitar y los requisitos (foto: archivo).

Quiénes están obligados a inscribirse en el servicio militar y el inicio de la aplicación de la multa

En Perú, la normativa establece que todos los jóvenes que alcanzan la edad de 17 años deben inscribirse de manera obligatoria en el registro militar, sin distinción de género.

Este proceso: Es obligatorio por ley .

Debe realizarse antes de cumplir los 18 años .

No implica la incorporación al servicio militar (es únicamente un registro administrativo).

Sin embargo, el incumplimiento acarrea consecuencias evidentes.

Nueva normativa: registro mandatorio, sin imposición de servicio

Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre es si esta disposición conlleva el restablecimiento del servicio militar obligatorio. La contestación es negativa. El requisito es registrarse, no enlistarse. La finalidad del Estado es mantener un registro actualizado de los ciudadanos en edad militar, lo cual facilita una mejor organización de la estructura de las Fuerzas Armadas.

De este modo, la normativa recae principalmente en aquellos que están por alcanzar la mayoría de edad. En adelante, la omisión de este trámite no será una falta sin repercusiones: la ausencia de inscripción se traduce directamente en una sanción económica.