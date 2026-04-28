El Senado de Estados Unidos introdujo el 2 de marzo el Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act, una ley que permitiría a Puerto Rico acceder plenamente al programa SNAP. La iniciativa fue liderada por la senadora Kirsten Gillibrand (D-NY), junto al líder demócrata Charles Schumer (D-NY) y el senador John Fetterman (D-PA). Hoy, los ciudadanos de Puerto Rico participan en el NAP, un subsidio con fondos fijos que no se ajusta a la demanda ni cubre emergencias. Ese esquema genera beneficios menores a los que reciben los residentes de los 50 estados. Hay cerca de 1,5 millones de participantes en la isla. La legislación plantea una transición de diez años del NAP al SNAP, un programa basado en la necesidad real de cada hogar cuyos beneficios se expanden automáticamente con la demanda, sin requerir nuevas aprobaciones del Congreso. El proyecto también incluye acceso al Disaster SNAP. Bajo el NAP, Puerto Rico no cuenta con ese mecanismo: ante cada desastre, la isla debe esperar que el Congreso apruebe fondos adicionales, lo que puede demorar meses. La gobernadora Jenniffer González-Colón respaldó la medida y destacó que lleva años impulsando esta transición. El Comisionado Residente Pablo José Hernández también apoyó el proyecto y señaló que complementa iniciativas similares en la Cámara. Los senadores buscan incorporar la ley en el Farm Bill 2026, el proyecto agrícola y alimentario que el Congreso debe renovar este año. La iniciativa cuenta con el aval de Hispanic Federation, MAZON: A Jewish Response to Hunger, Bread for the World y la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico.