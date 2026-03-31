El Gobierno de Nueva York confirmó un cambio clave para el funcionamiento del transporte público: el sistema de metro se prepara para el mayor contrato de compra de vagones de su historia, una medida que permitirá renovar una parte importante de la flota y modernizar el servicio. La iniciativa fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul y confirmada en el sitio web oficial de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) La MTA informó que ya comenzaron a solicitarse propuestas a fabricantes de trenes para un contrato histórico que contempla la compra de Estos nuevos trenes, conocidos como R262 reemplazarán de forma gradual a los modelos más antiguos que actualmente operan en varias líneas. El plan inicial prevé que los nuevos vagones sustituyan los trenes R62 y R62A, que actualmente operan en las líneas Los trenes a construir tendrán mejoras tecnológicas para modernizar los viajes, como Además del plan para renovar trenes, la MET anunció mejoras en la infraestructura dentro del sistema. Entre ellas la instalación de nuevos ascensores en Además, se indicó que actualmente hay proyectos de reemplazo en ascensores en curso en el Bronx, Brooklyn, Queens y Manhattan como parte de un plan general de modernización.