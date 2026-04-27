El pasaporte estadounidense es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar internacionalmente, pues las autoridades lo solicitarán como parte de los documentos obligatorios que todos deben tener al día para realizar este tipo de traslados. En ese marco, quienes necesiten tramitar esta identificación internacional antes de que finalice abril, pero no pueden acudir a los centros tradicionales por sus horarios, tienen la opción de considerar las Ferias de Aceptación de Pasaportes. Si bien en general sólo están destinadas a quienes deben gestionar su pasaporte americano por primera vez con el Formulario DS-11, aquellas que se realizan en agencias de pasaportes podrían aceptar renovaciones. Si se cumplen todas las condiciones documentales para gestionar esta identificación, las siguientes locaciones permitirán iniciar el trámite en los horarios detallados junto a personal autorizado Clifton Senior Center (Clifton Ave 900, Building C5, Clifton, NJ) Coop. San Jose (Carr. 1 km 50.3, Cidra, PR) UTA Passport Office (Arlington, TX) Pinellas County Clerk of Court (Clearwater, FL) UPR - Bayamon (Carr. 174, Núm. 170, Parque Industrial Minillas, Bayamón, PR) American Legion Post 14 (Mountain Creek Rd 1200, Suite 320, Chattanooga, TN) American Legion Post 14 (Mountain Creek Rd 1200, Suite 320, Chattanooga, TN) Para realizar el trámite es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.