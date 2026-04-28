La Administración del Seguro Social (SSA) podría modificar una limitación clave en los beneficios de los jubilados, a partir de un nuevo proyecto que podría modificar la forma en que se calculan algunas jubilaciones. La discusión gira en torno a posibles recortes para determinados beneficiarios, aunque no se trata de una medida vigente sino de una propuesta en análisis. El proyecto apunta a modificar la fórmula con la que se calculan algunas jubilaciones. Entre los cambios en análisis se encuentran ajustes en beneficios para determinados grupos, especialmente quienes se retiran antes de la edad completa o tienen estructuras de ingresos más complejas. También se evalúan cambios en beneficios complementarios, como los pagos para cónyuges o sobrevivientes, y posibles ajustes progresivos según el nivel de ingresos. Estas modificaciones buscan reducir el gasto sin aplicar un recorte general a todos los jubilados. Según los análisis del sistema, este tipo de medidas ya fueron consideradas en otras reformas históricas y forman parte de las herramientas habituales para equilibrar el programa. El Seguro Social funciona con un esquema en el que los trabajadores actuales financian a los jubilados. Sin embargo, el sistema enfrenta un problema estructural por el aumento de beneficiarios y la menor proporción de aportantes. Proyecciones oficiales indican que el fondo podría agotarse hacia la próxima década. En ese escenario, el sistema solo podría pagar alrededor del 70% al 77% de los beneficios programados si no se aprueban cambios. Por ese motivo, los legisladores analizan reformas graduales que permitan evitar un ajuste automático más brusco en el futuro. El proyecto no implica una reducción inmediata en 2026. De hecho, las jubilaciones tuvieron un aumento del 2,8% por inflación ese año, lo que elevó los pagos promedio mensuales. El impacto dependerá de la aprobación de la ley y de su implementación. En general, los cambios suelen aplicarse de forma progresiva y afectan más a futuros jubilados que a quienes ya están cobrando.