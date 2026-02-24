Tras un inicio marcado por eventos celestes de alto impacto, marzo traerá uno de los espectáculos más esperados: un eclipse lunar total que teñirá el cielo con la llamada Luna de Sangre. Durante la noche del 2 al 3 de marzo de 2026, la Luna Roja podrá observarse en distintas regiones del planeta sin necesidad de telescopios especiales ni filtros de protección. Será un fenómeno prolongado y con una fase de totalidad cercana a una hora, lo que lo convierte en uno de los eventos astronómicos más destacados del año. Un eclipse lunar total ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera casi perfecta. En ese momento, nuestro planeta se interpone entre el Sol y el satélite natural, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. Cuando la Luna entra por completo en la zona más oscura de esa sombra —conocida como umbra— comienza la fase más impactante del fenómeno. Lejos de desaparecer, el satélite adopta un tono rojizo o anaranjado intenso. Este color se produce porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar: los tonos azulados se dispersan y los rojizos logran atravesarla, iluminando tenuemente la superficie lunar. La intensidad del rojo dependerá de la cantidad de polvo o partículas presentes en la atmósfera en ese momento. A diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar 2026 podrá verse a simple vista sin ningún riesgo para la salud visual. La visibilidad dependerá de que sea de noche en cada región al momento del evento. En términos generales, el espectáculo podrá observarse completo en: En sectores de Sudamérica y Asia Central la observación será parcial, mientras que en buena parte de Europa y África la visibilidad será limitada o prácticamente nula debido a que la Luna no estará sobre el horizonte durante las fases principales. Como en todo fenómeno astronómico, las condiciones meteorológicas serán determinantes: un cielo despejado será clave para disfrutar plenamente de la Luna Roja de marzo. El evento completo se extenderá aproximadamente 5 horas y 39 minutos, considerando todas sus etapas. Sin embargo, la fase más impactante —la totalidad— durará cerca de 58 minutos. Principales momentos del eclipse (en Tiempo Universal): Para una mejor experiencia, se recomienda buscar zonas alejadas de la contaminación lumínica y con horizonte despejado. Aunque no es obligatorio, el uso de binoculares o telescopios permitirá apreciar mejor los matices del color y los detalles del relieve lunar.