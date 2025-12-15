A principios de este año, el Estado de Nueva York cambió sus reglas para empleadas embarazadas del sector privado, otorgándoles horas contempladas por la ley en la que pueden ausentarse de sus puestos de trabajo y aun así recibir su remuneración completa.

Este tiempo sin actividad laboral debe estar destinado a citas de atención médicas prenatales, con el objetivo de facilitar y amplificar el acceso a los cuidados necesarios indicados durante el embarazo.

Cuánto tiempo podrán dejar de trabajar las embarazadas

De acuerdo con lo informado por las autoridades, esta enmienda a la Sección 196-b de la Ley Laboral otorga a las empleadas embarazadas de Nueva York 20 horas anuales completamente remuneradas para asistir a citas médicas relacionadas con la gestación.

Esta normativa se sumó a las políticas previas y a la Ley de Baja por Enfermedad que rige en el estado, brindando horas adicionales a todas las empleadas del sector privado, independientemente del cargo jerárquico.

Algunos ejemplos de servicios cubiertos por esta normativa son

Exámenes físicos

Procedimientos médicos

Monitoreos

Consultas con un profesional de la salud

Nueva York otorga 20 horas remuneradas a empleadas embarazadas para que puedan acudir a citas médicas prenatales. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Krakenimages.com

Cómo deben pagarse estas horas para embarazadas

Quienes hagan uso de estas horas tiene derecho a recibir el pago por la tarifa habitual o el salario mínimo aplicable según lo estipulado por la Ley Laboral, lo que sea mayor.

Información importante para embarazadas que utilicen estas horas

Nueva York enfatiza en que las trabajadoras no están obligadas a presentar historiales médicos o documentos relacionados con su cita al empleador, así como tampoco se les pueden exigir detalles sobre su estado de salud.

“Los empleados deberían solicitar días libres como cualquier otro tiempo libre, utilizando los procedimientos de notificación y solicitud existentes en sus lugares de trabajo”, se indica.