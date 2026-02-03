El Gobierno de Estados Unidos oficializó cambios clave en la visa de trabajo H-1B que alteran los criterios de elegibilidad y endurecen el acceso al programa para determinados perfiles. La modificación impacta de forma directa en quiénes tendrán más chances de obtener este permiso .

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su finalidad es resguardar los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses. Para eso, se eliminó el sistema de sorteo que regía hasta el momento.

El nuevo esquema tendrá impacto directo en el año fiscal 2027, con cambios relevantes tanto para los extranjeros que solicitan la visa como para los empleadores que la patrocinan.

¿Cuáles son los cambios fundamentales en la visa americana?

La cantidad de visas no se modifica: se mantienen 65.000 cupos anuales y 20.000 adicionales para personas con títulos avanzados obtenidos en Estados Unidos. El cambio central es cómo se asignan esos cupos, a partir del 27 de febrero de 2026.

Se reemplazó el sistema de selección aleatoria por un proceso ponderado, que prioriza a los solicitantes con mayores habilidades y mejores salarios. Según el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el esquema anterior daba lugar a que ocurrieran irregularidades.

Cambiaron los criterios para obtener la visa H-1B. Fuente: archivo.

¿Quiénes enfrentarán mayores dificultades para obtener la visa americana?

Con los nuevos criterios de elegibilidad, la visa americana será más difícil de obtener para individuos con menor nivel de especialización, para quienes tienen ofertas salariales reducidas o empleadores que no logren demostrar condiciones competitivas.

Esta reforma se complementa con otras exigencias, como el pago adicional de u$s 100.000 por visa que deben afrontar los empleadores.