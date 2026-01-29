Viajar sin restricciones se convirtió en uno de los mayores privilegios a nivel global. En un contexto internacional marcado por controles migratorios más estrictos y cambios en los acuerdos entre países, la fortaleza de un pasaporte pasó a ser un indicador clave del peso diplomático y la libertad de movimiento de una nación.

Durante años, el pasaporte de Estados Unidos fue considerado uno de los más influyentes del mundo. Sin embargo, el ranking global actualizado para 2026 muestra un giro inesperado. Hay un país cuyo documento supera a todas las potencias tradicionales y permite ingresar a más destinos sin necesidad de visa previa.

Se conoció cuál es el pasaporte más poderoso del mundo y no es el de Estados Unidos

Según el Índice de Pasaportes de Henley & Partners, el documento que otorga la mayor libertad de viaje en 2026 es el pasaporte de Singapur, evaluado como el más poderoso del mundo por permitir a sus ciudadanos acceder a más países sin necesidad de visa previa o con visa a la llegada.

Este ranking se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), lo que lo convierte en una de las referencias más sólidas para medir la movilidad global de los pasaportes.

El pasaporte de Singapur se consolida como el más poderoso del mundo, con 193 destinos accesibles sin necesidad de visado previo. Fuente: Archivo.

Con este pasaporte, los ciudadanos de Singapur pueden entrar a más destinos sin visado que cualquier otro país, lo que pone al pequeño estado asiático por delante de potencias tradicionales y confirma una tendencia global hacia la apertura diplomática y la conectividad internacional.

Cuáles son las ventajas de tener un pasaporte “poderoso”

Contar con un pasaporte considerado “poderoso” en este tipo de ranking significa, principalmente, que sus titulares pueden viajar a muchos países sin necesidad de tramitar una visa antes del viaje. Esto se traduce en:

Menores costos y tiempo de trámite.

Mayor facilidad para turismo y negocios.

Acceso más fluido a oportunidades educativas y laborales.

Libertad de movimiento global superior.

Estas ventajas repercuten tanto en la vida de los ciudadanos como en la posición internacional del país en términos de diplomacia y relaciones exteriores.

Los 10 pasaportes más poderosos del 2026