Viajar sin restricciones se convirtió en uno de los mayores privilegios a nivel global. En un contexto internacional marcado por controles migratorios más estrictos y cambios en los acuerdos entre países, la fortaleza de un pasaporte pasó a ser un indicador clave del peso diplomático y la libertad de movimiento de una nación.
Durante años, el pasaporte de Estados Unidos fue considerado uno de los más influyentes del mundo. Sin embargo, el ranking global actualizado para 2026 muestra un giro inesperado. Hay un país cuyo documento supera a todas las potencias tradicionales y permite ingresar a más destinos sin necesidad de visa previa.
Se conoció cuál es el pasaporte más poderoso del mundo y no es el de Estados Unidos
Según el Índice de Pasaportes de Henley & Partners, el documento que otorga la mayor libertad de viaje en 2026 es el pasaporte de Singapur, evaluado como el más poderoso del mundo por permitir a sus ciudadanos acceder a más países sin necesidad de visa previa o con visa a la llegada.
Este ranking se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), lo que lo convierte en una de las referencias más sólidas para medir la movilidad global de los pasaportes.
Con este pasaporte, los ciudadanos de Singapur pueden entrar a más destinos sin visado que cualquier otro país, lo que pone al pequeño estado asiático por delante de potencias tradicionales y confirma una tendencia global hacia la apertura diplomática y la conectividad internacional.
Cuáles son las ventajas de tener un pasaporte “poderoso”
Contar con un pasaporte considerado “poderoso” en este tipo de ranking significa, principalmente, que sus titulares pueden viajar a muchos países sin necesidad de tramitar una visa antes del viaje. Esto se traduce en:
- Menores costos y tiempo de trámite.
- Mayor facilidad para turismo y negocios.
- Acceso más fluido a oportunidades educativas y laborales.
- Libertad de movimiento global superior.
Estas ventajas repercuten tanto en la vida de los ciudadanos como en la posición internacional del país en términos de diplomacia y relaciones exteriores.
Los 10 pasaportes más poderosos del 2026
- Singapur: es el pasaporte más poderoso del mundo en 2026 porque permite ingresar a más países que cualquier otro sin visa previa.
- Japón: mantiene una movilidad global muy alta gracias a su estabilidad diplomática y acuerdos internacionales sólidos.
- Corea del Sur: ofrece acceso sin visa a una enorme cantidad de destinos y se consolida entre los primeros puestos mundiales.
- España: lidera entre los pasaportes europeos por su amplio acceso a América, Europa, Asia y África sin visado.
- Alemania: conserva uno de los niveles más altos de aceptación internacional y libertad de movimiento.
- Italia: permite viajar a una gran cantidad de países sin visa y se mantiene estable en el top 10 global.
- Francia: destaca por su fuerte presencia diplomática y acceso amplio a destinos en todos los continentes.
- Países Bajos: combina acuerdos europeos y globales que facilitan el ingreso sin visa a numerosos países.
- Suecia: cuenta con alta confianza internacional y bajos niveles de restricciones migratorias.
- Finlandia: cierra el top 10 por su elevada aceptación global y facilidad de viaje para sus ciudadanos.