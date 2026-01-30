En mayo del año pasado, la Ley Real ID entró en vigor para todo el país, exigiendo la presentación de un documento que se considere aceptable bajo sus estándares para abordar vuelos nacionales, visitar centrales nucleares o ingresar a determinadas oficinas gubernamentales.

En ese sentido, todos los conductores que desean tramitar una licencia de conducir Real ID que no sólo los habilite a la circulación sino también a todos los propósitos antes mencionados, tendrán que cumplir con al menos 5 requisitos mínimos que los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de los diferentes estados solicitarán.

¿Qué requisitos hay que cumplir para tramitar una licencia de conducir Real ID?

Si bien cada estado puede establecer requisitos adicionales, las autoridades especifican que, como mínimo, los diferentes DMV del país exigirán a los solicitantes que se cumplan cinco puntos para poder aprobar la tramitación de estas licencias, que son

Nombre legal completo Fecha de nacimiento Número del Seguro Social (SSN) Dos comprobantes de domicilio Estatus legal

Así luce un ejemplo de licencia Real ID. Fuente: archivo.

Otros documentos para verificar el Social Security Number

Las autoridades explican que el SSN puede comprobarse con cualquiera de los siguientes documentos

Un formulario W-2,

Un formulario SSA-1099,

Otro formulario

Un recibo de nómina con el nombre y el número de la Seguridad Social del solicitante

Cómo corroborar que la licencia de conducir que tramité es Real ID

La manera más efectiva de corroborar que la licencia tramitada es Real ID consta de verificar en su esquina superior derecha que figure la estrella característica de estos documentos o cualquiera de los símbolos ilustrados a continuación.