Medicaid, el programa de salud pública destinado a personas de bajos ingresos, sufrió múltiples recortes durante el 2025 como parte de las políticas de Trump. A raíz de esa situación, los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios se endurecieron y a partir del 2026 muchos ciudadanos podrían perder la prestación.

El principal motivo, en algunos casos, puede ser la eliminación por exceso de ingresos. Es importante destacar, que los montos establecidos en los requisitos de elegibilidad en cuanto a ingresos varía dependiendo las normativas de cada estado.

Adiós a Medicaid: estas personas no recibirán más la prestación

La principal causa de la eliminación del beneficio es la superación del límite de ingresos permitido. En la mayoría de los estados que aplican la expansión del programa, Medicaid toma como referencia el Nivel Federal de Pobreza para definir quiénes pueden acceder o permanecer en la cobertura.

En términos generales, una persona que vive sola deja de ser elegible cuando sus ingresos anuales superan los 21.500 dólares, mientras que una familia tipo de cuatro integrantes pierde el beneficio al exceder aproximadamente los 44.000 dólares al año. Estos montos funcionan como un promedio nacional, aunque pueden variar según el estado de residencia.

Muchos beneficiarios de Medicaid podrían perder el beneficio por exceso de ingresos. Fuente: Archivo. Richard Stephen

El aumento de salario, la incorporación de horas extra o un cambio laboral son suficientes para que el sistema determine que el beneficiario ya no califica para Medicaid y proceda a su baja en la siguiente revisión administrativa.

A quiénes afecta la pérdida del beneficio por ingresos

La eliminación de Medicaid impacta principalmente en adultos sin hijos, trabajadores con ingresos variables y familias que mejoraron su situación económica en el último tiempo. En estos casos, el programa considera que ya no se encuentran dentro del rango de bajos ingresos exigido para mantener la cobertura.

Aunque existen categorías especiales como niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, el criterio económico sigue siendo determinante. Cuando el ingreso mensual supera el tope fijado por el estado, la continuidad del beneficio queda automáticamente descartada.

La notificación de la baja suele llegar por correo o a través de las plataformas estatales de servicios sociales, y la cobertura se mantiene solo por un período limitado antes de su cancelación definitiva.

Qué hacer si pierdo el beneficio de Medicaid

Acceso a planes de salud del mercado de seguros con subsidios según ingresos.

Inscripción en programas estatales de cobertura transitoria.

Períodos especiales para contratar un seguro médico sin penalidades.

Asesoramiento a través de oficinas estatales de salud.

La revisión de ingresos continuará durante los próximos meses y se espera que el número de personas dadas de baja siga aumentando, a medida que los estados completen los controles de elegibilidad y actualicen sus registros.