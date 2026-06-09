El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de tener pendiente una deuda tributaria, recibir a su nombre un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia y no contestar rápidamente.

Cuando no se trabaja de manera bilateral para pagar o mostrar intención de saldar las obligaciones, la agencia recaudadora puede determinar que es necesario aplicar un embargo:

“Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, detalla el organismo.

El IRS incautará cuentas bancarias y bienes de quienes pospusieron este trámite con sus impuestos

Pagar a tiempo los impuestos es fundamental, incluso si se obtuvo una prórroga para presentar la declaración, dado que este trámite sólo brinda más tiempo para entregar el documento, pero no para pagar los impuestos.

Si esta obligación no se salda a tiempo, el organismo podrá aplicar un gravamen sobre la propiedad del contribuyente. Si aun así no se resuelve la deuda pendiente, IRS puede determinar que un embargo es la próxima acción a tomar.

IRS podrá embargar los bienes de un contribuyente deudor. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Embargo de cuentas bancarias del IRS: qué ocurre si el Gobierno toma esta medida

Según lo indicado por las autoridades, luego de que IRS decida oficializar un embargo sobre la cuenta bancaria tendrán que aguardar 21 días antes de poder extraer los fondos y dirigirlos al cumplimiento de la obligación.

Este plazo está pautado por el Código de Impuestos Internos (IRC) y tiene como fin que el contribuyente se comunique con la agencia y establezca un plan de pagos que demuestre la intención de saldar la deuda o informar al IRS en caso de que se hayan cometido errores.

“Cuando existe un embargo bancario, esto significa que los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se reciba el embargo . Normalmente, el embargo no afecta a los fondos depositados en la cuenta después”, aseguran las autoridades.

Además, podrá embargarse cualquier otro bien sobre el que se haya aplicado previamente un gravamen.

En qué situaciones IRS puede liberar cuentas bancarias y bienes

La sanción podría quedar sin efecto en cuando tiene lugar alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se estableció un plan de pagos a plazos y se acordó liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada