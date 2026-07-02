Estados Unidos confirmó recientemente a través del Federal Register que cambiará el pasaporte americano en 2028, año donde comenzará a emitirse una nueva versión de la libreta actual.

Según lo informado por las autoridades, este documento clave para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar internacionalmente está siendo rediseñado para lanzarse de manera unificada, cambiando un aspecto clave: el número de páginas con el que se emitirá.

Nuevo pasaporte americano: así será en 2028 el documento que todos tendrán que tramitar para viajar

La medida busca reemplazar los formatos actuales por una versión unificada de 38 páginas, con el objetivo de que puedan imprimirse con “mayor facilidad y eficiencia”.

En la actualidad, el Departamento de Estado emite dos versiones de pasaporte de nueva generación: una de 26 páginas y otra de 50, que serán reemplazadas por el nuevo ejemplar.

Es fundamental destacar que los pasaportes de emergencia se mantendrán como hasta ahora, con tan sólo 12 páginas.

El pasaporte americano se emitirá de manera unificada con 38 páginas desde 2028.

Información importante sobre este nuevo pasaporte que se emitirá en 2028

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, el nuevo formato ofrecerá más páginas de visado para la mayoría de los solicitantes en comparación con el libro estándar de 26 páginas.

“En 2024 se realizó un estudio de viabilidad sobre los impactos de pasar a un único libro de pasaportes. Los resultados del estudio determinaron que un libro de 38 páginas aumentaría la eficiencia y reduciría el desperdicio”, indica el Federal Register.

Si el rediseño se implementa según lo previsto, los nuevos pasaportes estadounidenses pasarán a emitirse en el formato único de 38 páginas desde el lanzamiento de la nueva serie en dos años