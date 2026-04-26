Es de suma importancia conocer las estrictas normas del Departamento de Estado para evitar perder el pasaporte en Estados Unidos. Controles rigurosos son implementados por el gobierno sobre la validez y autenticidad de los documentos de viaje. Una de las regulaciones más relevantes establece que los pasaportes emitidos hace más de 15 años ya no son considerados válidos y pueden ser prohibidos, suspendidos o rechazados. Esta normativa, que es desconocida por muchas personas, tiene un impacto significativo tanto en ciudadanos estadounidenses como en extranjeros naturalizados que aún poseen documentos antiguos. Los pasaportes con más de 15 años de antigüedad carecen de estos requisitos modernos, lo que eleva el riesgo de fraude, suplantación y errores en la identificación. El Departamento de Estado establece que un pasaporte debe cumplir con estándares de seguridad actualizados, incluir fotografía vigente y contar con las medidas biométricas necesarias para garantizar la identidad del titular. Por ese motivo, una vez que un pasaporte supera los 15 años desde su fecha de emisión, el gobierno: En aeropuertos, puertos de entrada y oficinas federales, la negativa a aceptar estos documentos es invariable. Estados Unidos establece que ningún pasaporte con más de 15 años de antigüedad es válido y el documento puede ser suspendido o rechazado de manera inmediata. Es importante destacar que el proceso para recuperarlos es más estricto que el procedimiento habitual de renovación. El solicitante debe: