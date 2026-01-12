La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los extranjeros que desean visitar o residir en Estados Unidos y la categoría a solicitar en cada caso estará estrechamente sujeta al propósito del viaje.

No obstante, existe un grupo en particular con privilegios migratorios que podrá ingresar al país de manera legal y permanente sin necesidad de presentar un visado válido en los controles. En tales casos, las autoridades no solicitarán este permiso sino otros registros esenciales para garantizar el ingreso.

Sin visa americana: quienes muestren esto en los controles podrán ingresar de manera legal y permanente a Estados Unidos

De acuerdo con lo señalado por USCIS, a los miembros de pueblos originarios americanos nacidos en Canadá que puedan evidenciar al menos un 50% de sangre nativa “no se les puede negar la admisión a Estados Unidos”.

Se deberán presentar pruebas de ascendencia, que tendrán que basarse en padres, abuelos o bisabuelos biológicos que estén registrados como miembros de la comunidad. El permiso de residir legalmente no puede ser solicitado si la membresía es producto de matrimonio u adopción.

“Si usted vive fuera de Estados Unidos y desea ingresar a Estados Unidos, debe decirle al oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que usted es un nativo americano nacido en Canadá y proporcionar documentación para apoyar su reclamo. También debe declarar que desea ingresar para residir permanentemente en Estados Unidos”, afirma USCIS.

Cuando se muestre evidencia suficiente, los canadienses con ascendencia nativa americana tendrán el ingreso permanente habilitado a Estados Unidos. Fuente: archivo.

Qué hay que mostrar para entrar a Estados Unidos permanentemente

Al momento en el que se manifiesta la intención de obtener una Green Card, las autoridades crean oficialmente un registro de admisión.

Para presentar la documentación, se deberá crear una cita de InfoPass y acudir en persona a la oficina de USCIS para presentar

Dos fotos tipo pasaporte

Una copia de identificación con foto emitida por el Gobierno

Una copia de formulario largo de nacimiento canadiense

Documentación para demostrar la membresía -anterior o actual- de los cuales deriva el 50% de sangre americana.

En caso de no tener, puede presentarse documentación del Gobierno y una Carta Original de Ascendencia emitida por la INAC

Cada fotocopia debe ser legible y clara. Además, cuando se presente documentación en otro idioma, deberá acompañarse con una traducción al inglés.

Viajar por tierra y de manera temporal: ¿necesito un pasaporte?

“Los nativos americanos nacidos en Canadá con al menos un 50% de sangre nativa americana están exentos de tener visado y pasaporte para entrar en Estados Unidos por tierra. Deben tener su tarjeta de identidad tribal para presentarla al oficial”, indica CBP. Sin embargo, para viajar de manera aérea será necesario el pasaporte en todos los casos.