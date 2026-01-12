Hervir cáscara de naranja, canela y jengibre es un truco sencillo de implementar para aromatizar los ambientes de cualquier hogar de manera práctica, rápida y sin necesidad de comprar aerosoles o productos químicos.

Además de perfumar los espacios, esta mezcla casera puede funcionar como neutralizante, deshaciéndose de los olores intensos que predominan en la cocina después de elaborar ciertas preparaciones y brindando al ambiente una sensación reconfortante.

¿Por qué se recomienda hervir cáscara de naranja, canela y jengibre?

Cada uno de estos ingredientes tiene sumo potencial al momento de aromatizar de manera natural, pues las cáscaras de naranja liberan aceites esenciales que no se concentran de la misma manera en la pulpa de la fruta, el jengibre brinda una nota cálida persistente y la canela aporta el dulzor necesario para equilibrar la acidez y el picor que aportan los otros elementos.

Una de las mejores alternativas es poner en práctica este método después de cocinar o cuando ingresan malos olores del exterior, pues es un comodín casero para neutralizarlos en pocos minutos.

El jengibre es una raíz aromática que puede hervirse con canela y cáscaras de naranja para crear un aromatizante natural.

Cómo poner en práctica este método paso a paso

Para crear este aromatizante natural se necesita

Cáscaras de naranja a gusto

Un trozo de jengibre

Una o dos ramitas de canela

1 olla mediana

Agua

Cómo preparar el aromatizante con cáscara de naranja, canela y jengibre