Hervir cáscara de naranja, canela y jengibre es un truco sencillo de implementar para aromatizar los ambientes de cualquier hogar de manera práctica, rápida y sin necesidad de comprar aerosoles o productos químicos.
Además de perfumar los espacios, esta mezcla casera puede funcionar como neutralizante, deshaciéndose de los olores intensos que predominan en la cocina después de elaborar ciertas preparaciones y brindando al ambiente una sensación reconfortante.
¿Por qué se recomienda hervir cáscara de naranja, canela y jengibre?
Cada uno de estos ingredientes tiene sumo potencial al momento de aromatizar de manera natural, pues las cáscaras de naranja liberan aceites esenciales que no se concentran de la misma manera en la pulpa de la fruta, el jengibre brinda una nota cálida persistente y la canela aporta el dulzor necesario para equilibrar la acidez y el picor que aportan los otros elementos.
Una de las mejores alternativas es poner en práctica este método después de cocinar o cuando ingresan malos olores del exterior, pues es un comodín casero para neutralizarlos en pocos minutos.
Cómo poner en práctica este método paso a paso
Para crear este aromatizante natural se necesita
- Cáscaras de naranja a gusto
- Un trozo de jengibre
- Una o dos ramitas de canela
- 1 olla mediana
- Agua
Cómo preparar el aromatizante con cáscara de naranja, canela y jengibre
- Colocar todos los ingredientes en la olla
- Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma alcance todo el hogar
- Una vez se haya enfriado, el líquido puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, pueden añadirse además unas gotitas de aceite esencial cítrico que potencie el aroma.