A la hora de viajar a Estados Unidos es de suma importancia contar con todos los documentos correspondientes dentro de un plazo de vigencia legal. Quienes incumplen con estas normas, ya sea de forma accidental o adrede, no podrán ingresar al territorio y pueden enfrentar grandes problemas con los agentes aeroportuarios.

Si bien la visa es un documento muy simple de obtener, cumpliendo con las condiciones que establece el Departamento de Estado, existe una falla regular y sutil que dificulta los viajes de miles de extranjeros.

Estados Unidos prohíbe el ingreso a las personas con pasaporte que no cumplen esta condición

Mantener la vigencia de un pasaporte es la condición principal para poder ingresar y salir de un país. Sin embargo, también se deben tener en cuenta todos los documentos que se registran en el mismo, como es el caso de la visa. Esta credencial señala que una persona cuenta con el permiso legal y aprobado por el Gobierno de Estados Unidos para entrar con un motivo específico al territorio: como puede ser turismo o negocios.

Una de las principales confusiones a la que se presentan los viajeros es cuando deben renovar su pasaporte, porque éste venció, pero aún cuenta con una visa vigente en el mismo. De acuerdo con la información oficial del Gobierno, "Si su visa aún es válida, puede viajar a Estados Unidos con sus dos pasaportes, siempre que la visa esté vigente, no esté dañada y sea del tipo adecuado para su propósito principal de viaje“.

Quienes tienen una visa en un pasaporte vencido deben presentar este documento junto a un nuevo pasaporte vigente. Fuente: Archivo.

Es decir, el pasajero debe presentarse al aeropuerto con el nuevo pasaporte vigente y el viejo para poder presentar la visa. No podrá ingresar a Estados Unidos si no muestra ambos documentos. Asimismo, es importante que los dos pasaportes se hayan emitido en el mismo país.

Nuevo pasaporte: así registrarán mi entrada a Estados Unidos

Cuando una persona viaja al país con dos pasaportes, el Oficial de Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza es el encargado de evaluar la elegibilidad de la visa en el antiguo pasaporte. Si la persona es admitida en el país, recibirá el sello de ingreso en el documento nuevo junto anotación “VIOPP” que significa “Visa en otor pasaporte”.

Es importante destacar que no debe retirar, ni recortar ni alterar la visa vigente que se encuentra en el ejemplar vencido. Si un pasajero realiza alguna de estas actividades su visa será revocada de forma inmediata y deberá solicitarla desde cero.

¿Qué ocurre si mi visa vence mientras me encuentro en Estados Unidos?

Una persona puede permanecer legalmente en Estados Unidos mientras dure el tiempo de estadía que le autoriza el funcionario de inmigración al ingresar al país. Ese período queda registrado en el sello de admisión colocado en el pasaporte o en el Formulario I-94, que funciona como constancia oficial de entrada y de permanencia permitida.

Aunque la visa llegue a vencer durante la visita, la estadía sigue siendo válida siempre que no se exceda la fecha autorizada en ese registro. Por eso es fundamental conservar el sello o el I-94 dentro del pasaporte, ya que es el documento que prueba cuánto tiempo puede permanecer el viajero en territorio estadounidense.