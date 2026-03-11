La actualización forma parte de la normativa de estadísticas vitales y establece qué libertades tienen los padres al elegir el nombre y apellido del recién nacido, así como las limitaciones formales que deben respetarse para que el registro sea válido ante las autoridades. Un cambio en el Registro Civil permite que los hijos sean anotados con cualquier apellido al momento de la inscripción de nacimiento, aunque no coincida con el del padre ni el de la madre. La medida ya está vigente y redefine cómo se completa el certificado de nacimiento en ese estado, con impacto directo en el trámite inicial. La norma vigente en Alabama establece que los padres tienen la facultad de asignar al niño cualquier nombre que deseen al momento de registrar el nacimiento. Se especifica de manera clara que el apellido del menor no tiene que ser el de ninguno de los progenitores. Esto implica que, al completar el certificado de nacimiento, no existe obligación legal de utilizar el apellido paterno ni materno. La decisión recae en los padres, siempre que se respeten los requisitos formales establecidos por la autoridad sanitaria estatal. Aunque existe libertad para elegir el apellido, el Registro Civil establece ciertas normativas técnicas sobre cómo debe escribirse el nombre en el acta: El trámite de inscripción se lleva a cabo ante la autoridad de salud competente y el nombre que se registre en el certificado será el que aparezca oficialmente en todos los documentos subsiguientes, como el acta de nacimiento y la identificación estatal. Por lo tanto, antes de presentar la información, es aconsejable verificar que el apellido seleccionado cumpla con los criterios formales. Una vez que se emita el certificado, cualquier modificación posterior podría requerir un proceso administrativo adicional ante el Registro Civil estatal.