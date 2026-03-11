Al pensar en soluciones para eliminar los rollitos de grasa, muchos creen que es necesario implementar rutinas exhaustivas en el gimnasio o seguir dietas extremas. Sin embargo, los especialistas señalan que existen otras alternativas más amigables. De acuerdo con un artículo publicado por la Facultad de Medicina de Harvard, una de las formas más efectivas de preservar la salud y reducir la grasa corporal es incluir ejercicios aeróbicos a la rutina. Los especialistas explican que el ejercicio aeróbico -que, en general, puede practicarse desde casa- ayuda a que el organismo funcione de manera más eficiente, fortaleciendo el sistema cardiovascular y mejorando el flujo de sangre que llega a los músculos. Entre sus principales beneficios, destaca que Cuando se combina con hábitos y pérdida de peso saludable, contribuye a reducir el colesterol LDL, mejor conocido como “colesterol malo”. El consejo es realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada. Algunos ejemplos de estos ejercicios son A largo plazo, pueden ayudar incluso a reducir el riesgo de varias enfermedades, como las cardíacas, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, entre otras. Si bien este tipo de ejercicio en particular trae grandes beneficios para la salud, la recomendación experta es implementar en la rutina una combinación de diversos tipos, en lugar de enfocarse en uno sólo. “Todos deberíamos hacer aeróbic, estiramientos, fortalecimiento y ejercicios de equilibrio”, se indica, siendo esta una gran estrategia para aprovechar en simultáneo las diferentes ventajas de cada uno.